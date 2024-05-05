Kahramanmaraş ve Adıyaman’a uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 11.00 ila 11.20 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa, Beyceğiz, Dedebaba, Yeşilyurt, Pınarbaşı, Kale, Efsus Turan, Afşinbey, Alparslan ve Çağılhan mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 14.20 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası, Karagöz, Pınarbaşı, Yeşilyurt, Efsusturan, Gerger, Alimpınar, Emirli, Başüstü, Gözpınarı, Ağcaşar, Yazıköy, Deveboynu, Anzorey, Esence, Ördek, Kötüre, Hüyüklü, Nadır, Soğucak, Erçene, Altaş, Yazıdere, Çağılhan, Kabaağaç, Beyceğiz, Gaziosmanpaşa, Büyüksevin, Çukurpınar, Örenderesi, Türksevin ve Binboğa mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 14.20 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Yarbaşı Mahallesindeki Özel Trafolu Müşterilere,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kızıldamlar Mahallesi ile Kale ve Yavşanova Mahallesi’nin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi Teknokent önü konteynerkente” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre Adıyaman’da:

“Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Pınar HES bölgesine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kâhta ilçesine bağlı Yeni Mahalle baraj yolu üzerindeki abonelere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.