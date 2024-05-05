Malatyalılar bu havalara dikkat

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından hava raporu yayımlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçmesi yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise (1800 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 10 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 14 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 15 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 12 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 16 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 15 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 13 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 17 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 11 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 17 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu 13 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 14 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 15 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 16 derece.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.