Malatya’da Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi Arguvan Doğanşehir etkilenecek

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Göktarla, Duranlar, Kırkpınar mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri,

Aydınlar mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karaköy, Yarımcahan, Bulgurlu, Meydanbaşı,

Karahan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Morhamam, Bahçeli mahallelerine

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü, Güzelköy, Kurucaova, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Cemalgürsel mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.