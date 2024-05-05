05 May 2024 - 09:00- Sağlık G:

5 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Oktay Eczanesi
Bulgurlu Köyü yolu, MALET arkası, Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner
24 saat açık

Nurettin Tay Eczanesi
Gazi İlkokulu karşısı, Atatürk Evi altı, Cumhuriyet Çarşısı, No 2/16
24 saat açık

Paşahan Eczanesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camii altı, Geçici Ticaret Alanı, No: E 1-1
24 saat açık

Beyza Nur Eczanesi
Fahri Kayahan Çarşı Market dönüşü, İkizkule Total Benzinlik çaprazı
24 saat açık

Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi
24 saat açık”

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05 May 2024 - 09:00 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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