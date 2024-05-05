5 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
5 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Oktay Eczanesi
Bulgurlu Köyü yolu, MALET arkası, Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner
24 saat açık
Nurettin Tay Eczanesi
Gazi İlkokulu karşısı, Atatürk Evi altı, Cumhuriyet Çarşısı, No 2/16
24 saat açık
Paşahan Eczanesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camii altı, Geçici Ticaret Alanı, No: E 1-1
24 saat açık
Beyza Nur Eczanesi
Fahri Kayahan Çarşı Market dönüşü, İkizkule Total Benzinlik çaprazı
24 saat açık
Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.