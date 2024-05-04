COVİD-19 hangi organımızın hastalığı?

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde "Covid-19 Tedavisine Farklı Bir Bakış" konulu seminer veren Uzm Dr Orhan Kara, "O dönemdeki yerel idari yöneticiler beni sadece 10 dakika dinlemeye tenezzül etselerdi, yoğun bakımları gerçekten boşaltabilirdim" dedi.

Halen aynı iddiasının devam ettiğini, covid hastalığının aslında basit bir bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit, ishal) olduğunu ifade eden Dr Kara, "Sıvı elektrolit dengesini bozan bir gastroenterit hastalığına geç dönemde tıbbi tedavi uygularsanız, hastanızı pnömoni komplikasyonundan kaybedersiniz. İlk günlerinde hızlı bir şekilde bolca sıvı elektrolit verilerek temiz havada yürüyüş yaptırılması gereken hastaya, ev hapsi ve aritmik ilaç verilerek gastroenterit(ishal) tedavisi yapılamaz." şeklinde ifade etti.

"Çocuklarda görülen Covid-19 belirtileri ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal yakınmalarından ibaretti. Böyle yakınmalarla gelen çocuğa gastroenterit (ishal) tedavisi yapılması gerekirken, MIS-C şeklinde isimlendirilerek esrarengiz bir hüviyet kazandırılmış ve ne idüğü belirsiz mRNA deneyi uygulanmak istenmiştir. "

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyanın en büyük örgütüdür. Pandemideki hataların ve ölümlerin müsebbibi bu örgüttür" dedi.