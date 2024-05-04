Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş, genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini yeniledi.
Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.