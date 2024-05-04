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Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Sivasspor’u konuk edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 May 2024 - 21:02 - Spor

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