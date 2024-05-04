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Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak mask
Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak
Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak
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Başkent EDAŞ 6 Mayıs Pazartesi günü Mersin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

 “6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Akdeniz ilçesine bağlı İsmet İnönü, 5307 bölgelerine,

Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30-17.00 arasında Anamur ilçesine bağlı Merkez_10 bölgelerine,

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Aydıncık ilçesine bağlı Gülnar, Kıbrıslılar, Bozdemir/1, Cengiz Topel-, Cengiz Tope

Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

l, Aktan, Türbe, Fatih Sultan-, Hacıbahattin 1, Hacıbahattin, Ziya Gökalp, Zeybek/1, Selviler/1, Topaloğlu, Yetkin, Tıraş, Bulut/2, Şirin, Bulut/1, Yıldırım, Azgın, Sahil, Osmanoğlu, Kemal Ünlü, Bulut, Cemaloğlu, Akdeniz, Selviler, Menderes, Arnavut, Barbaros, Kuyu, H.Cami, Mebuslar, Köşk, Bilinmeyen Hürriyet1, Zeybek, Yansıyan, Hacıoğlu, Merkez, Ünlü, Kıbrıs bölgelerine,

Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30-17.00 arasında Erdemli ilçesine bağlı Eski, Akkuyu, Germetaş, Sayharmanı, Merkez_3, Eser Kuyu, Kapıtaş bölgelerine,

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30-16.30 arasında Gülnar ilçesine bağlı Boztoprak (Mrkz), Tepe bölgelerine,

Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-15.00 arasında Mezitli ilçesine bağlı 30036, 30040, Babil, Cengiz Topel, 33153, 33154, 33155, Güneş, Yonca bölgelerine,

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Mut ilçesine bağlı Küçük Sertavul Mevki/8, Akçeşme Mevki/27, Güldür Mevkii/2, Sertavul Mevki/7, Yağlı Mevkii/10, Akçeşme Mevki/12, Yağlı Mevkii, Küçük Sertavul Mevkii, Akçeşme Mevki/22, Akçeşme Mevki/23, Yağlı Mevkii/1, Küçük Sertavul Mevki/13, Akçeşme Mevki/14, Armut Alanı Mevki/3, Armut Alanı Mevki/2, Akçeşme Mevki/24, Sertavul Mevki/8, Sertavul Mevki/30, Güldür Mevkii, Sertavul Mevki/13, Akçeşme Mevki/16, Armut Alanı Mevkii, Küçük Sertavul Mevki/6, Sertavul Mevki/3, Armut Alanı Mevki/6, Sertavul Mevki/9, Yağlı Mevkii/9, Sertavul Mevki/20, Hanboğazı Mevki/4 bölgelerine,

Mersin’de 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Mut ilçesine bağlı Geçimli, Yayla, Karacaağaç, Katırardıç, Akgedik Mevkii, Yağlı Mevkii/11, Akçeşme Mevki/4, Akçeşme Mevki/29, Yağlı Mevkii/6, Yağlı Mevkii/2, Akçeşme Mevki/18, Sertavul Mevki/26, Akçeşme Mevki/13, Sertavul Mevki/24, Sertavul Mevki/15, Sertavul Mevki/17, Akçeşme Mevkii, Güldür Mevkii/1, Akçeşme Mevki/26, Akçeşme Mevkıı/31, Sertavul Mevki/18, Küçük Sertavul Mevkıı/14, Küçük Sertavul Mevki/1, Küçük Sertavul Mevki/2, Akçeşme Mevki/19, Akçeşme Mevki/30, Akçeşme Mevki/7, Akçeşme Mevki/10, Küçük Sertavul Mevki/10, Sertavul Mevkii, Armut Alanı Mevki/4, Hanboğazı Mevkii, Sertavul Mevki/23, Sertavul Mevki/25 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

https://online.baskentedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

 

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04 May 2024 - 20:54 Mersin- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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