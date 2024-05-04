Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak

Başkent EDAŞ Zonguldak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Zonguldak’ta:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Alaplı ilçesine bağlı Esentepe, 100.Yıl Okul, Dağbaca, Cami, Karanfil, Stadyum, Şehit Hasan Şahin, Okul Üstü, Bahar, Karakol bölgelerine,

Yarın 09.45-17.45 saatleri arasında Devrek ilçesine Bağlı İnönü, 204 Nolu, Hışıroğlu Çay, 205 Nolu, 206 Nolu bölgelerine,

Yarın 10.45-13.45 saatleri arasında Devrek ilçesine bağlı Müstakimler, 293 Nolu, Yeni Cami, Halil İncirci, Ahmetoğlu, İnönü, Adil Kamburoğlu, Fehmi Işık, Sazlık Çayı, Zonguldak Asfaltı, Mesut Özil bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Başkent EDAŞ 6 Mayıs Pazartesi günü Zonguldak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Zonguldak’ta:

“6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Alaplı ilçesine bağlı İlyaslı, Sucahlı, Merkez, Ilgayır bölgelerine,

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.15-12.15 arasında Çaycuma ilçesine bağlı Güllük, Saka, Belediye Sosyal Tesisler, Atatürk, Bilkent, Oktay-Olcay Yurtbay, Şemsi Denizer, Kaya, Hürriyet, Tuğrul Müftüoğlu, Kurtuluş, Uğur Mumcu bölgelerine,

6 Mayıs Pazartesi günü saat 13.15-17.15 arasında Çaycuma ilçesine bağlı Hilal, Güllük, Cezaevi, Halit Tokullugil, Filiz, Barbaros, Hürriyet, Tuğrul Müftüoğlu, Umut, Şemsi Denizer, Nihat Kantarcı, Fevzi Çakmak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

https://online.baskentedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama