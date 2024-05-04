04 May 2024 - 20:48- Gündem G:

Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Zonguldak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Zonguldak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak mask
Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak
Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak
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Başkent EDAŞ Zonguldak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Zonguldak’ta:

Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Alaplı ilçesine bağlı Esentepe, 100.Yıl Okul, Dağbaca, Cami, Karanfil, Stadyum, Şehit Hasan Şahin, Okul Üstü, Bahar, Karakol bölgelerine,

Yarın 09.45-17.45 saatleri arasında Devrek ilçesine Bağlı İnönü, 204 Nolu, Hışıroğlu Çay, 205 Nolu, 206 Nolu bölgelerine,

Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak

Yarın 10.45-13.45 saatleri arasında Devrek ilçesine bağlı Müstakimler, 293 Nolu, Yeni Cami, Halil İncirci, Ahmetoğlu, İnönü, Adil Kamburoğlu, Fehmi Işık, Sazlık Çayı, Zonguldak Asfaltı, Mesut Özil bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak

Başkent EDAŞ 6 Mayıs Pazartesi günü Zonguldak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Zonguldak’ta:

 “6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Alaplı ilçesine bağlı İlyaslı, Sucahlı, Merkez, Ilgayır bölgelerine,

Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak

6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.15-12.15 arasında Çaycuma ilçesine bağlı Güllük, Saka, Belediye Sosyal Tesisler, Atatürk, Bilkent, Oktay-Olcay Yurtbay, Şemsi Denizer, Kaya, Hürriyet, Tuğrul Müftüoğlu, Kurtuluş, Uğur Mumcu bölgelerine,

Zonguldak’ta yarın ve Pazartesi günü etkili olacak

6 Mayıs Pazartesi günü saat 13.15-17.15 arasında Çaycuma ilçesine bağlı Hilal, Güllük, Cezaevi, Halit Tokullugil, Filiz, Barbaros, Hürriyet, Tuğrul Müftüoğlu, Umut, Şemsi Denizer, Nihat Kantarcı, Fevzi Çakmak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

https://online.baskentedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

 
 

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04 May 2024 - 20:48 Zonguldak- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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