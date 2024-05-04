Turistik tren halaylar ve kayısıyla karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Demir Yollarının Ankara- Diyarbakır Turistik Treni yolcuları Malatya’yı ikinci defa ziyaret etti. Misafirler tren garı girişinde halk oyunları ekibinin oyunlarıyla karşılandı.

Ankara’dan sonra ilk durağı Malatya olan trenin yolcuları Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yönetilen Sanat Sokağında bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesi, Damascus Çeliği Atölyesi ile Radyo Gramofon Müzesi, Turgut Özal Anı Evi ve Buğday Müzesini ziyaret ettiler.

Yine Sanat Sokağı içerisinde yer alıp DOWN sendromlu çocuklarca işletilen kafeyi ziyaret eden misafirlere, Damascus çeliği ustası Yusuf Bayyiğit atölyesinde çeliğin nasıl sanata dönüştürüldüğünü uygulamalı olarak gösterdi.

Misafirleri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Basri Akdemir, Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Ömer Kaçmaz, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz, Şube Müdürü Bahattin Metin, Şube Müdürü Muzaffer Yakışıklı, personel Gültekin Koç, Maldia Tur yetkilisi Önder Serindağ, tiyatrocu Ömer Konakçı ile Halkoyunları Ekibini organize eden Gökhan Menekşe karşıladı.

Ekibe gezinin sonunda Malatya kuru kayısısı ikram edildi.

İlk seferini 19 Nisan’da yapan turistik tren 14 Haziran’a kadar her cumartesi sabahı Malatya’ya uğrayacak.

Müdür Yardımcısı Ali Cengiz “Misafirlerimizi Malatya’da en güzel şekilde ağırlamaya gayret ettik. Ziyaretçilerin yoğun ilgisine mazhar olan turistik trenin Malatya’ya uğramasına vesile olan hemşerimiz, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu’na, misafirlerin kaldıkları süre içerisinde rahat etmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten