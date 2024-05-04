- Çevre

Bozayı ve yavrusunun yemek arayışı

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Bursa ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanla bozayı ve yavrusu gezinti yaparken görüntülendi.

Bozayı ve yavrusunun yemek arayışı mask
Bozayı ve yavrusunun yemek arayışı
Bozayı ve yavrusunun yemek arayışı
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Bursa ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanla bozayı ve yavrusu gezinti yaparken görüntülendi.

Bozayı ve yavrusunun yemek arayışı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla Uludağ’ın belirli alanlarına fotokapan yerleştirildi. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan doğanın gizemli koridorlarında yürüyen ayı ve yavrusunu görüntülendi.

Bozayı ve yavrusunun yemek arayışı

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, yiyecek arayan ayılar izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA
# bozayı, fotokapan, Bursa, ayı, orman, Busabah gazetesi

04 May 2024 - 17:48 - Çevre

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