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4 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

4 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Kama’nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kamile Güneş’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hasan Çetinel’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.”

 
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04 May 2024 - 16:42 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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