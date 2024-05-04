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Özhaseki İkizce’de Özgür ailesine misafir oldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden Malatyalı depremzede Özgür ailesinin TOKİ tarafından bir yılda yapılarak teslim edilen yeni yuvalarına konuk oldu.

Özhaseki İkizce’de Özgür ailesine misafir oldu malatya haber mask
Özhaseki İkizce’de Özgür ailesine misafir oldu malatya haber
Özhaseki İkizce’de Özgür ailesine misafir oldu malatya haber
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Anne Fatma Sema Özgür, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerini çok beğendiklerini dile getirerek Bakan Özhaseki’ye, “Allah sizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. İşleriniz rast gelsin” diyerek teşekkür etti.

Özhaseki İkizce’de Özgür ailesine misafir oldu

Bakan Mehmet Özhaseki, Malatya temasları sırasında, Yeşilyurt ilçesinde bulunan 39 yıllık binadaki evlerinde depreme yakalanan Anne Fatma Sema Özgür ve oğlu Mehmet Bozkurt Özgür’ü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İkizce’de yapılan yeni yuvalarında ziyaret etti.

Özhaseki İkizce’de Özgür ailesine misafir oldu

Depremin üzerinden geçen bir yıl içerisinde yeni yuvalarına kavuşan Fatma Sema Özgür, Bakan Mehmet Özhaseki’yi yeni yuvalarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Aile ile birlikte çay içip sohbet eden Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını da iletti. Bakan Mehmet Özhaseki, "Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun" dedi.

Özhaseki İkizce’de Özgür ailesine misafir oldu

"ALLAH SİZDEN VE CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"

Anne Fatma Sema Özgür, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerini çok beğendiklerini dile getirerek, “Allah sizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. Canla başla çalışıyorlar. İşleriniz rast gelsin” diyerek teşekkür etti.

BAKAN ÖZHASEKİ ÇOCUKLARLA DA SOHBET ETTİ

Bakan Mehmet Özhaseki, ziyarette Mehmet Bozkurt Özgür’ün iki çocuğundan üniversite sınavına hazırlanan Beren ve 8’inci sınıf öğrencisi Osman Efe ile de sohbet etti. Bakan Özhaseki, Osman Efe’den, “Tablete takılıp, dersleri aksatmak yok” diyerek söz aldı. Bakan Mehmet Özhaseki, hemşirelik bölümünü okumak istediğini söyleyen Beren’e ise “Çok çalışmalısın. Hiçbir başarı tesadüfen gelmez. İnşallah istediğin bölümü tutturursun” diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 May 2024 - 16:39 Malatya- Gündem

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