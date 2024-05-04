Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Madenli, Bekirli Merkez, Camiili, Cevheroğlu, Çulhaoğlu, Çulhaoğlu/5, Emirbölüklü, Kandilli, Kısalar, Kibarlı, Öğütler, Şehit Turgay Başgen, Yücesoylar, Çocuklar Merkez, Kestek, Naneli, Aydınlı, Çamköy, Eğlence Topallı, Fakılar, Gödebekirli, Erkeğin, Güldüğün, Hulkana, Karmış, Kirazlıdere, Küp, Tabanlı, Tereli, Ataklı, Fettahlı, Filikli Merkez, Ustalar, Agçalı, Cananlı, Cumahocalar, Hacımusalı Merkez, Halilhocalar, İmancılar, Solakkadirli, Yörüklü, Çatal Armut, Kaledağ Merkez, Sofudede, Zeynepoğlu, Hacınasıflı, Körüklü Merkez, Sıçramazlı, Cingöz, Kuşcusofulu Merkez, Merkezboztahta, Mullaömerli, İskan, Nuhlu Merkez, Vahaplı, Ağdanlı, Ömerli, 1, Bobuşoğlu, Tatık, Abdilli, Ahrazlı, Armutlu, Cinipirli, Farsak, Mahmutlu, Torunsolaklı Solaklı, Halcalar Öreni, Kahyalar, Leyli Deresi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Hacı Ahmet Topsakal, Hükümet, Kızılay, Nihal Adsız, Sakarya, Selahattin Sepici, Yücekök, 599, 600, Ahmet Ünlü, Mahir Coşar, Payaslı Mehmet Efendi, Selimbey, Sırkıntılar, Süleyman Oğuz Cerit bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Madenli, Bekirli Merkez, Camiili, Cevheroğlu, Çulhaoğlu, Çulhaoğlu/5, Emirbölüklü, Kandilli, Kısalar, Kibarlı, Öğütler, Şehit Turgay Başgen, Yücesoylar, Çocuklar Merkez, Kestek, Naneli, Aydınlı, Çamköy, Eğlence Topallı, Fakılar, Gödebekirli, Erkeğin, Güldüğün, Hulkana, Karmış, Kirazlıdere, Küp, Tabanlı, Tereli, Ataklı, Fettahlı, Filikli Merkez, Ustalar, Agçalı, Cananlı, Cumahocalar, Hacımusalı Merkez, Halilhocalar, İmancılar, Solakkadirli, Yörüklü, Çatal Armut, Kaledağ Merkez, Sofudede, Zeynepoğlu, Hacınasıflı, Körüklü Merkez, Sıçramazlı, Cingöz, Kuşcusofulu Merkez, Merkezboztahta, Mullaömerli, İskan, Nuhlu Merkez, Vahaplı, Ağdanlı, Ömerli, 1, Bobuşoğlu, Tatık, Abdilli, Ahrazlı, Armutlu, Cinipirli, Farsak, Mahmutlu, Torunsolaklı Solaklı, Halcalar Öreni, Kahyalar, Leyli Deresi bölgelerine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 47001, 47007, 47009, 47011, 47013, 47015, 47017, 47019, 47021, 47025, 47026, 47027, 47029, 47049, 47059, 47073, 47075, 47081, 47083, 47087, 47089, 47091, 47093, 47095, 47097, 47098, 47099, 47101, 47103, 47105, 47131, Toprak, Turhan Cemal Beriker, 46197, 46199 bölgelerine,
Yarın 10.00-14.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4710, 4712, 4712., 4713, 4714, 4716, 4720, 4725, 4742, 4757, 4758, 4760, 4761, 4763, Akdeniz_1, Karataş, Yedi Evler, 207_1, 21_2, 5473, 5487, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5509, 5510, 5511, 5515, 5516, 5518, 5519, 5521, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, Açelya_1, Aydınlar, Haşim Dalgıç, Kıyıboyu_1, Manolya_1, Orkide_1, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 8 Ocak, Barış, Doğu, Limon Çiçeği, Ulus, Yaşar Kemal, 109-, İnönü, 4626, Kanal_1, .Kanal-4, 138_1, 5916, Kayarlı, 5153, 5288, Şeyh Murat_1, 4644 bölgelerine ” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.