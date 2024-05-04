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Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

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Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana'da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana'da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak mask
Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak
Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak
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Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Madenli, Bekirli Merkez, Camiili, Cevheroğlu, Çulhaoğlu, Çulhaoğlu/5, Emirbölüklü, Kandilli, Kısalar, Kibarlı, Öğütler, Şehit Turgay Başgen, Yücesoylar, Çocuklar Merkez, Kestek, Naneli, Aydınlı, Çamköy, Eğlence Topallı, Fakılar, Gödebekirli, Erkeğin, Güldüğün, Hulkana, Karmış, Kirazlıdere, Küp, Tabanlı, Tereli, Ataklı, Fettahlı, Filikli Merkez, Ustalar, Agçalı, Cananlı, Cumahocalar, Hacımusalı Merkez, Halilhocalar, İmancılar, Solakkadirli, Yörüklü, Çatal Armut, Kaledağ Merkez, Sofudede, Zeynepoğlu, Hacınasıflı, Körüklü Merkez, Sıçramazlı, Cingöz, Kuşcusofulu Merkez, Merkezboztahta, Mullaömerli, İskan, Nuhlu Merkez, Vahaplı, Ağdanlı, Ömerli, 1, Bobuşoğlu, Tatık, Abdilli, Ahrazlı, Armutlu, Cinipirli, Farsak, Mahmutlu, Torunsolaklı Solaklı, Halcalar Öreni, Kahyalar, Leyli Deresi bölgelerine,

Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Hacı Ahmet Topsakal, Hükümet, Kızılay, Nihal Adsız, Sakarya, Selahattin Sepici, Yücekök, 599, 600, Ahmet Ünlü, Mahir Coşar, Payaslı Mehmet Efendi, Selimbey, Sırkıntılar, Süleyman Oğuz Cerit bölgelerine,

Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Madenli, Bekirli Merkez, Camiili, Cevheroğlu, Çulhaoğlu, Çulhaoğlu/5, Emirbölüklü, Kandilli, Kısalar, Kibarlı, Öğütler, Şehit Turgay Başgen, Yücesoylar, Çocuklar Merkez, Kestek, Naneli, Aydınlı, Çamköy, Eğlence Topallı, Fakılar, Gödebekirli, Erkeğin, Güldüğün, Hulkana, Karmış, Kirazlıdere, Küp, Tabanlı, Tereli, Ataklı, Fettahlı, Filikli Merkez, Ustalar, Agçalı, Cananlı, Cumahocalar, Hacımusalı Merkez, Halilhocalar, İmancılar, Solakkadirli, Yörüklü, Çatal Armut, Kaledağ Merkez, Sofudede, Zeynepoğlu, Hacınasıflı, Körüklü Merkez, Sıçramazlı, Cingöz, Kuşcusofulu Merkez, Merkezboztahta, Mullaömerli, İskan, Nuhlu Merkez, Vahaplı, Ağdanlı, Ömerli, 1, Bobuşoğlu, Tatık, Abdilli, Ahrazlı, Armutlu, Cinipirli, Farsak, Mahmutlu, Torunsolaklı Solaklı, Halcalar Öreni, Kahyalar, Leyli Deresi bölgelerine,

Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 47001, 47007, 47009, 47011, 47013, 47015, 47017, 47019, 47021, 47025, 47026, 47027, 47029, 47049, 47059, 47073, 47075, 47081, 47083, 47087, 47089, 47091, 47093, 47095, 47097, 47098, 47099, 47101, 47103, 47105, 47131, Toprak, Turhan Cemal Beriker, 46197, 46199 bölgelerine,

Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 10.00-14.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4710, 4712, 4712., 4713, 4714, 4716, 4720, 4725, 4742, 4757, 4758, 4760, 4761, 4763, Akdeniz_1, Karataş, Yedi Evler, 207_1, 21_2, 5473, 5487, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5509, 5510, 5511, 5515, 5516, 5518, 5519, 5521, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, Açelya_1, Aydınlar, Haşim Dalgıç, Kıyıboyu_1, Manolya_1, Orkide_1, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 8 Ocak, Barış, Doğu, Limon Çiçeği, Ulus, Yaşar Kemal, 109-, İnönü, 4626, Kanal_1, .Kanal-4, 138_1, 5916, Kayarlı, 5153, 5288, Şeyh Murat_1, 4644 bölgelerine ” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adana'da 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

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04 May 2024 - 16:30 Adana- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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