Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı İkizce, Yeni bölgelerine,
Yarın 00.30-07.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Tatlıca, Hürriyet, Turgut Özal, Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Sevimli, Zeytindalı, Yenişehir, Şahinler, Ceylanlı, Adnan Menderes, Alatlar, Gülveren, Zeytindalı, Şahinler, Ceylanlı, Adnan Menderes, Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Atatürk, Gülveren, Yenişehir, Adnan Menderes, Zorlu, Öncül, Karataş, Gökçe, Koyunluca, Göktaş, Başkaragöz, Kuyukent, Salihler, Tatlıca, Topçu, Donandı, Kırmıtlı, Sakça, Bilece, Uğurhan, Yağmuralan, Güvenç, Buket, Nimet, Erecek, Gündaş, Şanlı, İncedere, Edebey, Onortak, Sevimli, Dorumali, Okaylar, Çokalan, Yalınlı bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Yukarıhabib bölgesine,
Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Eskin bölgesine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaylak bölgesine,
Yarın 10.52-11.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim bölgesine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Ürünlü bölgesine,
Yarın 13.00-17.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir, Selahaddin Eyyübi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Gellegöç, Aşağıdoruklu bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Akören bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent, Kadıkendi, Direkli, 15 Temmuz, Devteyşti, Süleymaniye, Onikiler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi bölgesine,
Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi, Devteyşti bölgelerine,
Yarın 08.30-12.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Refahiye bölgelerine,
Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Karsıyaka bölgesine,
Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Yeşiltepe, Yeniköy, Göktepe, Kepirli, Ulubağ, Oğulbey bölgesine,
Yarın 08.30-12.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar bölgesine,
Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İpekyol, Bağlarbaşı, Yavuz Selim bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Bozceylan, Aşağıyakınyol, Aşağı Yeşilova, Yukarıyakınyol bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Uluağaç bölgesine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Yoğunburç bölgesine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Korukezen, Kırkpınar, Esemkulu bölgelerine,
Yarın 09.15-16.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka bölgesine,
Yarın 13.30-17.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Yoğunburç bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Kavaklıdere, Söylemez bölgelerine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Aşlıca bölgesine,
Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Yumrutepe bölgesine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hürriyet, Yenişehir, Yıldırım, Mürşitpınar, Demokrasi, Binatlı, Yıldız, Çanakçı, Çaykara, Alanyurt, Uysallı, Kurutepe, Tokçalı, Özgören, Günebakan, Mertismail, Köseler, Tavşanköy, Üveçli, Yönlü, Yalınca bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Bozyokuş, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Abalar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu bölgelerine ” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.