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Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak  mask
Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 
Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı İkizce, Yeni bölgelerine,

Yarın 00.30-07.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Tatlıca, Hürriyet, Turgut Özal, Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Sevimli, Zeytindalı, Yenişehir, Şahinler, Ceylanlı, Adnan Menderes, Alatlar, Gülveren, Zeytindalı, Şahinler, Ceylanlı, Adnan Menderes, Yeni, Fevzi Çakmak, Süleymanşah, Atatürk, Gülveren, Yenişehir, Adnan Menderes, Zorlu, Öncül, Karataş, Gökçe, Koyunluca, Göktaş, Başkaragöz, Kuyukent, Salihler, Tatlıca, Topçu, Donandı, Kırmıtlı, Sakça, Bilece, Uğurhan, Yağmuralan, Güvenç, Buket, Nimet, Erecek, Gündaş, Şanlı, İncedere, Edebey, Onortak, Sevimli, Dorumali, Okaylar, Çokalan, Yalınlı bölgelerine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Yukarıhabib bölgesine,

Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Eskin bölgesine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaylak bölgesine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 10.52-11.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim bölgesine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Ürünlü bölgesine,

Yarın 13.00-17.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir, Selahaddin Eyyübi bölgelerine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Gellegöç, Aşağıdoruklu bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Akören bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent, Kadıkendi, Direkli, 15 Temmuz, Devteyşti, Süleymaniye, Onikiler bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi bölgesine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi, Devteyşti bölgelerine,

Yarın 08.30-12.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Refahiye bölgelerine,

Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Karsıyaka bölgesine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Yeşiltepe, Yeniköy, Göktepe, Kepirli, Ulubağ, Oğulbey bölgesine,

Yarın 08.30-12.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar bölgesine,

Yarın 12.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İpekyol, Bağlarbaşı, Yavuz Selim bölgelerine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Bozceylan, Aşağıyakınyol, Aşağı Yeşilova, Yukarıyakınyol bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Uluağaç bölgesine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Yoğunburç bölgesine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Korukezen, Kırkpınar, Esemkulu bölgelerine,

Yarın 09.15-16.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka bölgesine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 13.30-17.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Yoğunburç bölgesine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Kavaklıdere, Söylemez bölgelerine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Aşlıca bölgesine,

Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Yumrutepe bölgesine,

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazar günü elektrik kesintisi yaşayacak 

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hürriyet, Yenişehir, Yıldırım, Mürşitpınar, Demokrasi, Binatlı, Yıldız, Çanakçı, Çaykara, Alanyurt, Uysallı, Kurutepe, Tokçalı, Özgören, Günebakan, Mertismail, Köseler, Tavşanköy, Üveçli, Yönlü, Yalınca bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Bozyokuş, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Abalar bölgelerine,

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu bölgelerine ” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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04 May 2024 - 16:28 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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