600 takım arasında birinciliği elde ettiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş, vatandaşların hayatların olumsuz etkilenmişti. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Payas ilçesinde depremzede öğrencilerin kendilerini geliştirdikleri STEM merkezinde eğitim gören öğrenciler, geliştir de ki robotik kodlama projesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston eyaletinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen 600 takımın yarıştığı FRC (First Robotics Competition) Dünya Şampiyonası’nda katıldılar. Depremzede öğrenciler, yarışmada başarı göstererek jüri özel ödülü olan Judges Award’ı almaya hak kazandılar. Tüm olumsuzluklara rağmen birincilik elde eden öğrenciler, başarılarıyla bölge halkına umut oldular.

Depremin ardından yaşanan süreçte konteynerde ve çadırda çalışmalarını yürüttüklerini belirten Payas Stem Koordinatörü Cem Kağar, ”2016 yılında Payas Belediyesi Başkanımız Bekir Altan’ın ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle şu an içerisinde bulunduğumuz stem merkezini kurduk. Buradaki çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 2017 yılından beri FIRST Robotics Competition FRC turnuvalarına ve yarışmalarına sparc 5665 takımı olarak katılıyoruz. Geçen yıl New York’ta aldığımız Impact Award ödülü sayesinde bu sene dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etmiştik. Tabii ki şimdi burada bir çırpıda anlatıyoruz, ama bu süreç öyle basit ve kolay bir süreç değil, uzun yılların getirmiş olduğu birikimle, öğrencilerimize burada çok ciddi eğitimler veriyoruz. Biz Payas Stem yapay zeka Merkezi öğrencilerimizle beraber Sparc 5665 takımı olarak bölgemizde özellikle deprem sürecinde çok yoğun stem çalışmaları yürüttük. Daha sonra bunların tamamını toplanıp birlikte Amerika'daki dünya şampiyonasına katıldık, tabii ki dünya şampiyonası muhteşem bir deneyim. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden takımlar var ve 600 üzerinde takımla orada yarışıyorsunuz çok kısıtlı ödül var takım olarak yaptığımız bu özellikle stem alanındaki çalışmalardan dolayı orada jüri özel ödülünü almaya hak kazandık” İfadelerini kullandı.

Payas Stem Öğrencisi Beyza Kurt (15), ilk kez yurt dışına çıktığını ve böyle bir deneyim yaşadığını belirterek “Yarışmada 49 ülkeden insanlar katılmıştı, çok farklı kültürler gördük ve takımca hani bir çaba halindeydik jüri birincilik ödülünde kazanmış olduk. İlk defa Amerika'ya gidiyorum hatta ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Amerika çok farklı bir yerdi özellikle bizim bulunduğumuz yarışmada da çok farklı insanlar vardı. Çok farklı ülkelerden insanlar vardı ama herkes çok güler yüzlüydü, herkes çok tatlıydı yani hiç yabancılık çekmemiştim” İfadelerine yer verdi.

Bölgesel olarak düzenlenen yarışmada ödül alarak Amerika’da düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazındıklarını belirten Payas Stem Öğrencisi Buğrahan Kutlu (17), “Bu şampiyonaya her takım istediği gibi giremiyor bu yarışmadan önceki Regional yani bölgesel yarışmalarda prestijli bir ödül almanız gerekiyor. İlk önce bu yarışmaya girmek için, biz de sparc 5665 takımı olarak 2023 bu ödülümüzü alarak 2024 Houston’da yarışmaya hak kazandık” ifadelerini kullandı.

Amerika’da düzenlenen yarışmaya katılmanın kendisi için hayal olduğunu belirten Payas Stem Öğrencisi Ceylin Naz Yalçınkaya (16), “Amerika birkaç yıl önce sadece benim için bir hayaldi stem merkezimiz sayesinde Amerika'ya gidip müthiş bir dünya şampiyonasına katılma şansı bulduk. Şampiyonanın ortamını solumak o ortamda bulunmak ortamda yarışmak bile bizim için büyük bir perspektif değişikliği oldu. Cem hocamıza, Teslime hocamıza ve Birol hocamıza çok teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

Çalışmalarıyla birinciliği hak ettiklerini belirten Payas Stem Öğrencisi Kayhan Övünç Uysal (17), “Elimizden geleni yaptık ve takımca çalışmamız, birlik ve beraberliğimizle jüri özel ödülünü kazandığımızı düşünüyorum. Her yerden insanlar vardı kültüre de etkileşim çok iyiydi, çok güzel bir deneyim oldu. Müdürümüz Cem Kağar’a, Teslime Kağar hocamıza, Belediye Başkanımız Bekir Altan ’ada çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı