Kar eridikten sonra ortaya çıkan o faydalı ot Kilosu 100 TL’den satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişen ışkın otu kar eridikten sonra ortaya çıkar. Bilenlerin severek tükettiği bilmeyenlerin ise merak ettiği ışkın otu sağlık açısından faydalı olduğu kadar kanser hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir bitki çeşidi. “Işkın otu yerine kullanılan isimler neler? Bu ot nerede yetişiyor? Işkın otu hangi hastalıklara iyi geliyor? Diyet yapanlar ışkın otunu tüketmeli mi?” sorularını merak edenler için bu otun faydalarını araştırdık.

“IŞKIN OTU KAR ERİDİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKAR”

Pazarcı Muharrem Zeyveli, Işkın otunun her zaman yetişmediğini ve nerelerde yetiştiğini söyleyerek,

“Işkın otu şeker hastalıklarına, kansere faydalı. Her zaman bu ot yetişmiyor. Bu otun ömrü azdır 10-15 gün devam eder satılmaya sonra biter. Işkın otu bize Pütürge’nin dağından geliyor. Kilosu 100 TL’den satılıyor. Aynı zamanda bu ot sade yeniliyor ya da yumurta kırıp da yiyen var. Ekşimsi tadı olan bu otu bilen alır bilmeyen almaz. Genelde Malatya, Van, Bitlis gibi Doğu bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen bir ot çeşididir. Işkın otu herhangi bir tohum ekilmeden kar eridikten sonra ortaya çıkan bir ot çeşididir”

şeklinde konuştu.

“HALK TARAFINDAN BİLENEN İSMİ RIWİS”

Işkın otunun farklı isimlerle bilindiğini ve hastalıklara şifa olduğunu söyleyen manavcı İlhan Okşar,

“Işkın otunun farklı isimleri vardır. Eşkışkın, uşgun, dağ muzu ve en önemlisi halk tarafından bilinen ismi Rıwis’dir. Rıwis(Işkın)Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok Van, Hakkâri, Muş çevrelerinde yetişen bir üründür. Ayrıca Malatya'nın üst dağlarında yetişir. Aynı zaman da bu ot bitki örtüsü gibidir. Doğada organik olarak yetişir. Birçok şifalı olduğu söylenen yönleri vardır. Mesela şeker, tansiyon, kalp hastalıklarına çok iyi geldiği bilinir. Aynı zamanda her şeyden önemlisi kanser hastaları için tavsiye edilen bir üründür”

ifadelerini kullandı.

“IŞKIN OTUNUN KİLOSU 100 TL”

Malatya'da satılan ışkın otu piyasa değeri yüksektir. Şu anda ışkın otunun kilosu 100 TL’den satılıyor. Halk tarafından rağbet gören bir ot türüdür. İlaca ya da başka bir şeylere maruz kalmadan kendiliğinden yetişen organik bir bitki. Doğada kendiliğinden yetişen bir ürün olduğu için eski insanlar bildiğinden daha çok ilgili ama genç kuşak bu ottan haberdar değil. Daha yaşam şekline ulaşmamıştır. Ama ışkını eskiler daha iyi bilir. Bu otun mayhoş bir tadı vardır. Özellikle genç kuşak tadı nasıl diye merak ediyor. Işkını yumurtalı yapıp yiyende var ama daha çok soyarak tuzla birlikte tüketilir.

“DİYET YAPAN KİŞİLER YİYEBİLİR”

Son olarak diyet yapan kişilerin ışkın otu yemesi gerektiğini tavsiye eden manavcı İlhan Okşar,

“Işkın otunu bilen biliyor. Güzel bir ürün. Tıp alanında da kullanılıyor. Özellikle diyet yapan kişilere tavsiye edilen bir ürün. Çünkü ışkın yiyen kişide tokluk hissi yaratarak kişinin yeme ihtiyacını az da olsa gideriyor. En önemli özelliğinden bir tanesi de lifli ürün olduğu için tercih ediyorlar. Cilt problemi olan kişilerde kullanabilir”

ifadelerine yer verdi.