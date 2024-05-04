Malatya’nın o ilçesini dolu vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden, Malatya’nın şiddetli sağanak yağış etkisi altında kalacağını duyurmuştu. Bugün 15.00 sularında Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi ve çevresinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarılarda bulunarak, Malatya’nın şiddetli sağanak yağış etkisi altında kalacağını dolayısıyla vatandaşların ve çiftçilerin bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.
Bugün saat 15.00 sularında Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi ve çevresini dolu yağışı vurdu. Yaklaşık olarak 10 dakika boyunca devam eden şiddetli dolu yağışının ardından her yer beyaza bürünürken, tarım arazilerinde ve meyve bahçelerinde zarar olup olmadığı merak ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’da yağışların Salı gününe kadar devam edeceğini yer yer şiddetli olacağını bildirerek, vatandaşların bu konuda tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.