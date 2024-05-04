Malatya'da inşaat asansörü kazası: 1 yaralı

Malatya'nın Topraktepe Mahallesi'nde bulunan Topraktepe Sokak üzerinde meydana gelen bir inşaatta inşaat asansörü bir vatandaşın üzerine düştü.

Olay Malatya’nın Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi.İnşaat asansörü üzerine düşen bir vatandaş, ikinci katta mahsur kaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek kurtarma operasyonu başlattı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaşı ikinci kattan güvenli bir şekilde kurtardı. Yapılan kurtarma operasyonunda bulunduğu yerden kurtarılan yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bulunduğu yerden kurtarılan yaralı vatandaş 112 ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi