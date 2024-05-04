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Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor. bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır mask
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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor. bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 May 2024 - 14:19 - Spor

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