Sivasspor taraftarından futbolculara mektup

Sivasspor’un Yiğido Gençlik taraftar grubu, sporculara mektup gönderdi.
Yiğido Gençlik taraftar grubu üyeleri tarafından futbolcular adına tek tek kendi dillerinde kaleme alınan mektuplarda Yiğidolara olan sevgileri ve destekleri belirtildi.
Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi mektuplar sporculara teslim edildi.
Teknik Direktör Bülent Uygun, "Taraftarımız size olan desteğini sevgisini anlattı. Süreç içerisinde sizin yanınızda olamayan da en zor süreçte gelip size destek olan da okuldan harçlığını biriktirip, işinden parasını arttırıp sizler için hem destek olup hem de dua edenler bir de mektup yazmak istemişler. İnce düşüncelerini sizlere yansıtmışlar. Taraftarlarımıza sevgimizi ve selamımızı gönderiyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.