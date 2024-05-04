Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi akşamı deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde yapılan çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Dün yapılan idmanda bireysel koşu çalışması yapan Jayden Oosterwolde bugün de topla çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Konya’ya hareket edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.