04 May 2024 - 14:07- Gündem G:

MSB teröre geçit vermiyor

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 Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB teröre geçit vermiyor mask
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 Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB teröre geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör kaynakları yok edilene kadar kesintisiz operasyonlara devam edileceğine dikkat çekilerek, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 May 2024 - 14:07 - Gündem

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