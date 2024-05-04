Malatya’daki o kurumda yeni atama!

2022 yılının ekim ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atanan ve bugün itibarıyla görevini devreden Mustafa Katipoğlu’nun yerine gelen isim açıklandı. Detaylar haberimizde…
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yeni atama yapıldı. 2022 yılında atanan Mustafa Katipoğlu’nun yerine Ömer Çoban geldi.
Yapılan görev değişikliğinin ardından açıklama yapan Katipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve çoğumuz geçmişten beri birbirimizi tanımaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in tensipleriyle İtfaiyeden ayrılarak Zabıta Daire Başkanı olarak görevime devam edeceğim inşallah ama bu çok sevdiğim itfaiyeden koptuğum anlamına gelmez çünkü ben buranın ve bu şehrin bir eriyim bana ne zaman ihtiyaç olursa arkadaşlarıma kardeşlerime koşa koşa yardıma gelirim. Benim yerime de bugüne kadar şube müdürü olarak çalışan ve bu mesleğin yine temelinden gelen kıymetli kardeşim Ömer Çoban atanmıştır. Ömer kardeşimin ve teşkilatımın her zaman yanında olacağınızı gayet iyi biliyorum. Görevimiz ne olursa olsun bizler sizlerle her zaman kardeşiz. Daima büyük desteklerinizi hissettim, aynı şekilde zabıtada da o desteği vereceğinizden eminim, niyetimiz halis ve bu şehri en güzel şekilde ayağa kaldırmak. Şehrimizin daha güzel, daha tertipli ve daha düzenli hale gelmesi için sizlerin desteğine çok ihtiyacım var diyor selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.