Hatay’da 6 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından 6 Mayıs Pazartesi günü Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“6 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00-17.00 arasında Altınözü ilçesine bağlı Kamberli 16, Kamberli 14, Kamberli 8, Kamberli 7, Kamberli 11, Kamberli 15, Kamberli 4, Kamberli 12, Kamberli 23, Kamberli bölgelerine,
6 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00-13.00 arasında Altınözü ilçesine bağlı Vatan, Bayrak, Okul, Ara, Onur, Kastal, Gündüz, Konak, İnönü bölgelerine,
6 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı Yeni 12 bölgelerine,
6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Arsuz ilçesine bağlı 365., Demet, Şarkonak 28 bölgelerine,
6 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Üçtepe Doğu bölgesine,
6 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00-15.00 arasında Samandağ ilçesine bağlı Atatürk 10, 6951., 6961., 6962., 6964., 6952., 6953., 6958., 6959., 6960., 6968., 6970., 6973.-, 7651., 6801., 6812., Merkez, 7652., 7654., 7655., 7666., 7656., 7660., 7661., 7663., 7665.-, 7669., Yoğunoluk 1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.