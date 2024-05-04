- Yaşam

Yaşlı çiftin imdadına Polis yetişti

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşlı bir sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca devreye polis ekipleri girdi.

Yaşlı çiftin imdadına Polis yetişti malatya haber mask
Yaşlı çiftin imdadına Polis yetişti malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşlı bir sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca devreye polis ekipleri girdi.

Yaşlı çiftin imdadına Polis yetişti

Malatya’da polis ekipleri bu sefer olaya değil, yolda kalan bir sürücünün yardımına koştu. Doğanşehir ilçesinde eşiyle birlikte yolda ilerleyen yaşlı sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca yolda kaldı.

Yaşlı çiftin imdadına Polis yetişti

Doğanşehir Sanayi Sitesi yolunda arızalanan motoru gören polis ekipleri yaşlı çiftin yardımına koştu. Bir süre motoru çalıştırmak için uğraşan polis ekiplerinin bu uğraşı sonuç verdi ve motor yeniden çalıştı. Sağlık ocağına gittiği öğrenilen yaşlı sürücü ve eşi, kendilerine yardıma koşan polis ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# doğanşehir, Malatya doğanşehir, malatya polis, son dakika, malatya, malatya haber, malatya son dakika, Busabah malatya, Polis, sağlık

04 May 2024 - 12:38 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL