Yaşlı çiftin imdadına Polis yetişti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşlı bir sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca devreye polis ekipleri girdi.

Malatya’da polis ekipleri bu sefer olaya değil, yolda kalan bir sürücünün yardımına koştu. Doğanşehir ilçesinde eşiyle birlikte yolda ilerleyen yaşlı sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca yolda kaldı.

Doğanşehir Sanayi Sitesi yolunda arızalanan motoru gören polis ekipleri yaşlı çiftin yardımına koştu. Bir süre motoru çalıştırmak için uğraşan polis ekiplerinin bu uğraşı sonuç verdi ve motor yeniden çalıştı. Sağlık ocağına gittiği öğrenilen yaşlı sürücü ve eşi, kendilerine yardıma koşan polis ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı