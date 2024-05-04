Malatya’da Jandarmadan geçit yok

Malatya’da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve üretimde kullanılan makineye el konuldu.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Akçadağ İlçesinde bir ev içerisinde bandrolsüz sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşılınca operasyon için düğmeye basıldı.
Gerçekleşen operasyonda evde yapılan aramalarda 10 bin adet içi doldurulmuş makaron, 740 bin adet içi boş makaron, 728 kilogram bandrolsüz tütün, 3 adet makaron dolum makinesi, 1 adet tütün harmanlama makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.
Evlerinde kaçak sigara üretimi yapan 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.