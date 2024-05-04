Yolcu otobüsünde zehir ticareti

Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun çantasında 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının üst ve çantasında yapılan detaylı aramalarda 1 kilogram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.K. isimli kadın sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı