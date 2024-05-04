Yolcu otobüsünde zehir ticareti

Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun çantasında 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının üst ve çantasında yapılan detaylı aramalarda 1 kilogram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.K. isimli kadın sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.