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Yolcu otobüsünde zehir ticareti

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Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun çantasında 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yolcu otobüsünde zehir ticareti malatya haber mask
Yolcu otobüsünde zehir ticareti malatya haber
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Malatya’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun çantasında 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yolcu otobüsünde zehir ticareti

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yolcu otobüsünde zehir ticareti

Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının üst ve çantasında yapılan detaylı aramalarda 1 kilogram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.K. isimli kadın sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 May 2024 - 12:33 Malatya- Asayiş

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