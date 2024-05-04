04 May 2024 - 12:28- Gündem G:

Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak mask
Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak
Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

“Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dereiçi, Umurlu, Merge bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Deliktaş Mezra, Yıldızkaya, Elagöz, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Osmanik, Üçevler, Hılınsur bölgelerine,

Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dumlupınar bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Mercan, Hasköy, Uzunçayır, Esentepe, Gülovası, Yeşilköy, Golazeng, Üçyol bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Aslan Köy bölgelerine,

Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu bölgelerine,
Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 13.00-20.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak, Kayadibi, Yolüstü, Yolaltı, Pınarbaşı, Geyikli, Yedibölük, Gümüşörgü, Cindo, Mergedere bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,            

Yarın 10.20-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Becirman bölgesine,    

Yarın 13.45-17.45 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgarlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak bölgelerine,      

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Üçkuyular, Yarımtaş, Yenipınar bölgelerine,

Yarın 16.00-21.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni bölgelerine,

Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe bölgesine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilal bölgesine,

Yarın 11.20-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ünlüce, Seyrantepe bölgelerine,

Yarın 16.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayeli, Bıçakçı, Ballıtepe bölgelerine,

Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Huzur, İluh bölgelerine,

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bayındır, Petrol bölgelerine,

Yarın 10.11-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güvercin, Tilmerc, Gültepe, Korik bölgelerine,

Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kolbaşı, Demirbilek, Yakıtlı, Yolveren bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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04 May 2024 - 12:28 Batman- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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