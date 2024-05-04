Batman’da 5 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dereiçi, Umurlu, Merge bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Deliktaş Mezra, Yıldızkaya, Elagöz, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Osmanik, Üçevler, Hılınsur bölgelerine,
Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dumlupınar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Mercan, Hasköy, Uzunçayır, Esentepe, Gülovası, Yeşilköy, Golazeng, Üçyol bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Aslan Köy bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu bölgelerine,
Yarın 13.00-20.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak, Kayadibi, Yolüstü, Yolaltı, Pınarbaşı, Geyikli, Yedibölük, Gümüşörgü, Cindo, Mergedere bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 10.20-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Becirman bölgesine,
Yarın 13.45-17.45 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgarlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Üçkuyular, Yarımtaş, Yenipınar bölgelerine,
Yarın 16.00-21.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni bölgelerine,
Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe bölgesine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilal bölgesine,
Yarın 11.20-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ünlüce, Seyrantepe bölgelerine,
Yarın 16.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayeli, Bıçakçı, Ballıtepe bölgelerine,
Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Huzur, İluh bölgelerine,
Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bayındır, Petrol bölgelerine,
Yarın 10.11-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güvercin, Tilmerc, Gültepe, Korik bölgelerine,
Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kolbaşı, Demirbilek, Yakıtlı, Yolveren bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.