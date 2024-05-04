Çocukluğun en tehlikeli davranışı akran zorbalığı

Yeni çağın en büyük problemi olan akran zorbalığı, çocuk ve ergenlerde çok fazla görülen bir olay. Akran zorbalığı ailede, çevrede yaşanılan olumsuz davranışları fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda yansıtıyor. Ancak çocuklar anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise zamanlarında farklı ilerleyiş olduğu için zorbalık davranışında çocuklar saldırganlık gösterebilir. “Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığının nedenleri neler? Çocuk neden zorbalık yapar? Akran zorbalığıyla başa çıkmanın yolları neler? Aile akran zorbalığı konusunda çocuğa nasıl yaklaşır?” sorularını merak edenler için Uzman Psikolog Sevgi Altan BUSABAH Medya’ya konuştu.

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?

Akran zorbalığı bazı davranışlar sonucu ortaya çıkan durum olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Sevgi Altan, “Akran zorbalığı bir çocuğun ya da bir akran grubu içerisinde o çocuğum duygusal, fiziksel ya da sosyal biçimde zarar verip tekrar eden saldırgan davranış biçimlerine akran zorbalığı denmektedir. Genelde okul ortamlarında çok fazla karşılaşılmaktadır” dedi.

“GÜÇ DENGESİZLİĞİNDEN KAYNAKLI AKRAN ZORBALIĞI”

Uzman Psikolog Altan, güçsüz gördüğü kişi üzerinde otoriteyi sağlamak isteyenlerde zorbalığın görüldüğünü belirterek, “Akran zorbalığı güç dengesizliğinden dolayı olmaktadır. Mesela çocuk güçlü görünmek için kendisinden güçsüz gördüğü çocuğa daha fazla yüklenebiliyor. Kendi gücünü daha fazla gösterebilmek, otoritesini daha fazla başkaları üzerinde sağlayabilmek için yapabiliyor. Sosyal medyada olsun, izlenilen şeyler olsun, bunlardan kaynaklı olarak bazen belli karakterlere çocuklar, rol model alabiliyorlar. Özellikle küçük yaşlarda bu daha fazla oluyor. Tabii ki bu yaşla beraber değişiyor. Anasınıfında, ilkokulda, ortaokulda ve lisede de farklı ilerleyiş oluyor ama rol model alındığında o karakter bu durumu gerçek hayata da yansıtabiliyor. Farklı bir şekilde güç göstergesinin saldırganlık davranışlarını gösterebiliyor. Ailesinde, çevresinde yaşanılan olumsuzluğu bu şekilde bastırmaya çalışan çocuklar da oluyor. Ailede olan sebeplerden dolayı da akran zorbalığı yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKTA TRAVMA ETKİSİ YARATMAK”

Akran zorbalığı yapılan çocukta travma etkisi yaratabileceğini söyleyen Uzman Psikolog Sevgi Altan, “Akran zorbalığı olduğunda mesela o çocukta bir travmaya sebebiyet vermiş olabiliyor. Çünkü bir güç gösterisinin o baskının daima bir çocuk üzerine veya kendince göze kestirmiş olduğu kurbanını daima bu davranışların sergilenmesi çocukta bir travmaya sebebiyet verebiliyor. Öfke patlamaları yaşatıyor. Aslında bir süre sonra o çocukta farklı durumlar sebebiyet vermiş oluyor. Bunu yapan kişi de zaten belli nedenlerden kaynaklı bunları yapıyor. İkisini beraber ele almak gerekecektir. Akran zorbalığı yapan çocuğun neden bunları yaptığına dair konuşulması gerekiyor. Bu durumun önünde durulması gerekiyor. Ailesi, okul ortamındaki öğretmeni ve rehberlik biriminin hepsi bir koordine halinde ilerlemesi gerekiyor” diye konuştu.

“AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖZGÜVEN GELİŞTİRME”

Uzman Psikolog Altan, akran zorbalığına karşı koruma yöntemlerinden şu şekilde bahsetti:

“Akran zorbalığı için özgüven geliştirilebilir. Mesela akran zorbalığına maruz kalan o çocuğun hayata karşı daha olumlu, daha güzel şekilde, daha pozitif şekilde yaklaşabilmesi için sosyal beceriler kazanmasına destek olunabilir. Kurslara gönderilebilir. Etrafta bu tarz olan kişilerin varlığı varsa eğer öğretmeni veya aile bu anlamda duyduysa o çocuklarla olan iletişimi daha minimum seviyeye getirebilir. Tabii ki de çocuk da bilerek, isteyerek bunları yapmıyordur. Belli sebeplerden kaynaklı olarak yapıyordur ama ailenin bunun farkında olarak hareket etmesi gerekiyordur. Okul rehberliğiyle iş birliği halinde olunması gerekiyor. Aynı şekilde sınıf öğretmeni veya branş öğretmenleri olsun eğer çocuğu ele alacaksa empati duygusunu geliştirmek gerekiyor. İnsanlarda empati duygusu az olduğunda bu durumu normalleştirmiş oluyor. Ama o kişinin yerine kendini koyduğunda çok farklı bakış açısıyla ilerlemiş oluyor.”

“UYUMSUZLUK PROBLEMİ ÖFKE YARATIR”

Ailesinde ve çevresinde uyumsuzluk problemi yaşadığında zorbalık yapmaya yöneldiğini vurgulayan Uzman Psikolog Sevgi Altan, “Çocuklar özgüven veya uyum konusunda problem yaşadıklarında bunları öfkeyle karşılık verirler ve öfkeli olan davranışlarını da farklı şekilde göstermeye başlarlar. Bu davranışları bazen saldırganlıkla bazen o güç çok daha farklı şekilde göstermeyle olacaktır. Bundan dolayı genelde zorbalık yapmaya meyilli olabiliyorlar. İçinde yaşadıkları durumdan kaynaklı, çevresel faktörlerin etkisinden kalmakla veya yeteri kadar o sevgi ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi birçok sebepler sıralanabilir. Çocuklara yanlış olduğu vurgulanarak farkında olduğunuzu çocuğa da göstererek konuşulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ANNE VE BABANIN TUTUMU ÇOK ÖNEMLİ”

Uzman Psikolog Altan, son olarak ailelerin akran zorbalığı konusunda sergileyecekleri tutumdan bahsederek, “Aileler bu konuyla ilgili ilk başta çocuklarla iletişimi arttırması gerekiyor. Anne ve babanın tutumu çok önemlidir. Bu durumu cezalandırmak olarak değil de çocuğa ilk başta bir net şekilde ifade etmek gerekiyor. Öğretmenlerinden destek alması gerektiğine dair çocukla iletişimde olması gerekiyor. Aslında aile çocuğu bir yandan takip edip bir yandan da böyle çok boğmadan, sıkmadan onun yanlışlıklarını vurgulayarak yanlış yaptığını bilincinde olarak şunu yapsak daha iyi olur diye de çocukla uyum içerisinde olmak gerekiyor” sözleriyle cümlelerini noktaladı.