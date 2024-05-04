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81 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 81 ilacın geri ödenme listesine alındığını açıkladı.

81 ilaç geri ödeme listesine alındı mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan düzenleme ile 1 adet kanser, 6 adet diyabet, 11 adet antibiyotik, 4 adet epilepsi-migren, 2 adet Multip Skleroz, 1 adet obezite, 2 adet pulmoner hipertansiyon ve 7 adet alerji olmak üzere toplam 81 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

81 ilaç geri ödeme listesine alındı

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 May 2024 - 11:03 - Gündem

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