Elâzığ’da Merkez Bingöl’de Genç bölgesi etkilenecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Alacakaya ilçesine bağlı Altınçanak Mahllesi, Merkez Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, Cami Mahallesi, Kışla Mahallesi, Güleç Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Alacakaya ilçesine bağlı Sularbaşı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Simani Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıçiçek Köyü, İncesu Köyü, Yeniköy Köyü, Dikköy Köyü, Gözeler Köyü Merkez Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.