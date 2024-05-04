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Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak

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Hakkari’de ve Şırnak’ta 5 Mayıs 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Özellikle Cizre ilçesinde, 9 saat süreyle elektrik kesintisi olacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak mask
Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak
Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti Şırnak ili Cizre ilçesi yatırımları kapsamında sahada çalışmaları devam eden Cudi mahallesi 1. Etap projesinde yeni tesis kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak

Elektrik kesintisi, 5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 09:00'da başlayacak ve 18:00'da sona erecek. Cizre'de elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında CAFERİ SADIK mahallesi bulunuyor.

Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak

Şırnak genelinde farklı ilçelerde yaşanan elektrik kesintileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar, kesinti süresince gerekli önlemleri alarak etkilenmeyi en aza indirmeye çalışmalıdır.

Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak

VEDAŞ'TAN HAKKARİ'DE ENERJİ KESİNTİSİ DUYURUSU

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ), yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hakkari Merkez ve Yüksekova'da elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, VEDAŞ tarafından 04.05.2024 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Yüksekova'ya bağlı Yeşilova, Yaylacık ve Kandil Köyleri'nde, 05.05.2024 tarihinde ise yine 09.00-17.00 saatleri arasında Yüksekova'ya bağlı Yeşilova, Yaylacık ve Kandil Köyleri ile Hakkari Merkez'e bağlı Bayındırlık Özel Kök'te planlı bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Şırnak ve Cizre'de Elektrik kesintisi yaşanacak Hakkâri'de de elektrik kesintisi olacak

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04 May 2024 - 10:43 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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