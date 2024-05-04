Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur  ve Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Fatih, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Kaynartepe, Mevlana Halit, Kooperatifler, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu bölgesine,
Yarın 08.17-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tosunlu, Güleçoba, Övündüler, Kırkkoyun, Oğlaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kesentaş bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bereketli, Morkoyun, Tevekli, Yukarıkuyulu, Üzümlü, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Karpuzlu, Sallıca bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Pınarbaşı bölgesine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Ağılköy, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Aygeçti, Şahintepe, Ahmetli, Karacık, Aşağıoba, Akköy, Kavuşak, Güzelköy, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli, Balcılar, Kamberli, Kopmaz, Arapkent, Aşağıoba, Akköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Tepe bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Fatih bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik, Eski, Yeşil, Yeni, Gürses, Fatih, Bağacık, Ekinveren, Aşağıkonak, Demirölçek, Yeni, Gürses, Fatih, Bağacık, Ekinveren bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Yenice, Gökçepelit, Üçpınar, İbikkaya, Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir, Hindibaba, Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Handere, Kaynakköy, Değirmensuyu, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Elyos, Norşin,
Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu, bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Çavlı bölgesine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Çavlı, Sergenli, Bademli, Dedeköy bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Durabeyli, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü, bölgelerine,
Yarın 08.00-20.01 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Taşdam bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Kaledibi bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Tepe, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bayırdüzü bölgesine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba, Karaburçak, Develi, Harmanardı, Kaldırım, Karayakup, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Kırkkoyun, Ortaören, Sakallı, Yiğityolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Dolun, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Akdoruk, İslamköy, Kaynak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Bağcılar, Bayır, Uygur, Kamışlı, Çukurca bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Körtük bölgesine,
Yarın 00.01-08.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Çarşı bölgelerine,
Yarın 08.29-17.29 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Çavundur, Ortaç, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bağlar bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Koyungüden bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Aziziye, Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Hacıosman, Bahçecik, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Hızır İlyas, Gölpınar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.