Emekliye zam gündemde mi? Milyonlarca emeklinin beklediği zam ne zaman?

Türkiye’de 16 milyona yakın emekli maaşlarına gelecek olan zammı beklerken, devlet yetkilileri ise bir zammın olacağını belirtiyor. Ancak Tüm Emekliler Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner ise, bu zammın çok az miktarda olacağını söyledi.

“YETKİLİLER PARANIN OLMADIĞINI DİLE GETİRİYORLAR”

Emekliye zam haberinin gündemde olduğunu söyleyen Tangüner,

“Genel merkezden aldığımız bilgiye göre emekliye zam gündemde var ama ben olacağını tahmin etmiyorum. Verilirse eğer temmuzda emekliye bir zam olur, eğer onu verirlerse enflasyon kadar yani ortalama yüzde 35-40 verseler hepimiz razı olacağız. Ekonominin durumu iyi değil, hazinede para yok, sıkıntılar çok. Bunun için fazla umudumuz, beklentimiz yok. Devlet yetkilileri sürekli açıklama yaparak paranın olmadığını dile getiriyorlar. Örneğin emekliye yüzde 50-60 zam verse bütçe sarsılacak. Zam yapılmazsa bu parayla geçinme imkanımızda yok. Ortalama 7 bin 500 ile 10 bin arası emekli maaşı alan arkadaşlarımız var. Bu parayla nasıl geçinecekler, nasıl ev kirası verecekler, nasıl yaşayacaklar. Yetkililerin bu durumu düşünmeleri gerekiyor”

şeklinde konuştu.

“EMEKLİ MAĞDURU PERİŞAN HALDE”

Emeklinin maddi anlamda durumunun kötü olduğunu vurgulayan Tangüner,

“Daha önce emekliye seyyanen zam vereceğiz denildi. Daha önce devlet memurlarına 8 bin TL’nin üzerinde bir para verildi. Emekliye de en azından bunun yarısı verilecek yani seyyanen zam verilecek denildi. Maalesef emekliye bin TL gibi bir zam yapıldı. Bu parayla değil kurban almak ancak hayvanın bir bacağı alınır. Emekli mağduru perişan halde. Emeklimiz artık çöpten ekmek toplamaya başladı, pazardan meyve artığı, sebze artığı topluyor. Emeklinin durumu çok kötü”

dedi.

“ESKİDEN ÇAY UCUZDU ŞİMDİ ONU DA İÇEMİYOR”

Tangüner,

“Çalışan emekli var ama Malatya açısından bakarsak deprem şehrinde esnaf kendisi perişan halde. Dükkanı yıkılan, konteynerler de kalan esnaf kendisi zor geçiniyor, yanına eleman alacak durumda değiller. Böyle olunca emekli boş oturuyor. Eskiden çay ucuzdu şimdi onu da içemiyor. Bu durumda emekli ne yapsın. Yetkililerin bu durumu gözden geçirmesi lazım”

ifadelerini kullandı.