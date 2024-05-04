Doğal gaz için ilk kazma vuruldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde doğal gaz projesinde ilk kazma vuruldu.

Türkeli ilçesinde, Huzur Dincel Stadı yanında düzenlenen programla doğal gaz çalışmaları başladı. Dualar ve kurban kesimi ile gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, “Bugün, Türkeli için önemli bir gün. Vatandaşlarımızın beklediği doğal gaza inşallah bugün itibarıyla kavuşması için önemli bir adım atıyoruz. Rabb'im bu yatırımı ilçemize hayırlı ve uğurlu eylesin. Elbette bu yatırımın gelmesi kolay olmadı. Çünkü doğal gaz ciddi bir altyapı gerektiren ve yüksek bir maliyete sahip olan bir yatırım. Bizim gibi küçük nüfusa sahip ilçemizde doğal gazın ilçemize gelmesi aslında büyük bir gayretin ve çabanın sonucu olarak değerlendirilebilir. İnşallah tüm vatandaşlarımız bundan sonra kömürün zahmetinden kurtulacak, zahmetsiz, konforlu, ekonomik ve çevreci bir doğal gaza kavuşacak. Türkeli, güçlü enerji altyapısıyla, güçlü su ve kanalizasyon altyapısıyla ve diğer tüm alanlarda gelişim göstererek inşallah daha güçlü bir Türkeli için emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Belediye Başkanı Veysel Şahin ise, “Doğal gazın ilçemize gelmesiyle birlikte ilçe nüfusunda büyük artış olup, ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı