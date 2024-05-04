Gümrük Muhafaza uyuşturucuya geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Nisan ayı boyunca gümrük kapıları, havalimanları ve limanlarda yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırılmadı.
Nisan Ayı içerisinde 72 operasyon gerçekleştirildi. 445 kilogram uyuşturucu yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, 2024 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği 72 operasyonda, 445 kilogram uyuşturucu madde madde ele geçirildi.
Gümrük muhafaza Ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller esnasında şüpheli olarak tespit edilen şahıslar ve araçlar yakın takibe alındı. Takibe alınan şüpheli şahıslar ve araçlar gümrük kontrol noktalarında x-ray tarama sistemlerinden geçirildi. Tarama sistemi marifetiyle yapılan kontroller sonucunda şüpheli yoğunluk gözlemlenen araç ve şahıslar üzerinde ekiplerce yapılan incelemelerde ilginç gizleme yöntemlerinin yanı sıra yasal yüke gizlenmiş vaziyette kilolarca uyuşturucu madde tespit edildi.
Gerçekleştirilen 72 operasyonda ele geçirilen farklı türde 445 kilogram uyuşturucu madde ile ilgili soruşturmaların, ilgili Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.