- Gündem

Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek! mask
Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!
Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi’nde,

Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Günesen, Yeni, Kuşçu, Çatalpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde,

Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Ötebatan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi/Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Beğendik mahallelerine,

Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!

Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’nde” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!

# Kayseri, son dakika, son dakika kayseri, Elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, kayseri elektrik kesintisi

04 May 2024 - 09:59 Kayseri- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL