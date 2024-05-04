Kayseri’de Sarıoğlan Sarız Develi İncesu Melikgazi ve Hacılar etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi’nde,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Günesen, Yeni, Kuşçu, Çatalpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Ötebatan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi/Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Beğendik mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’nde” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.