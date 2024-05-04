04 May 2024 - 09:31- Gündem G:

Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek! mask
Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!
Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Bugün 15.00 ila 16.00 saatleri arasında Bor ilçesine Çukurkuyu, Kızılca mahallelerine,

Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!

Bugün 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı, Fertek, Koyunlu Köyü mahallelerine,

Bugün 10.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesinde bağlı Aşlama, Çarıklı mahallelerine,

Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Ahmet Kuddusi, Mehmetçik mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Ahmet Kuddusi, Mehmetçik mahallelerine,

Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Bademdere, Bereketli, Çukurbağ, Demirkazık, Elekgölü, Eynelli, Pınarbaşı, Yunus Emre mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay, Hacıabdullah, Hasaköy, Tırhan, Yeşilgölcük, Yıldıztepe mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi’nde” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!
 
 

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04 May 2024 - 09:31 Niğde- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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