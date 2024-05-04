Niğde’de Bor Çamardı Merkez etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Bugün 15.00 ila 16.00 saatleri arasında Bor ilçesine Çukurkuyu, Kızılca mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı, Fertek, Koyunlu Köyü mahallelerine,
Bugün 10.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesinde bağlı Aşlama, Çarıklı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Ahmet Kuddusi, Mehmetçik mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Ahmet Kuddusi, Mehmetçik mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Bademdere, Bereketli, Çukurbağ, Demirkazık, Elekgölü, Eynelli, Pınarbaşı, Yunus Emre mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay, Hacıabdullah, Hasaköy, Tırhan, Yeşilgölcük, Yıldıztepe mahallelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi’nde” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.