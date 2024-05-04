Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
5 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Çeşmeli
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 17:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Yenice
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 17:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Marmaracıkosb
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Yukarısırt
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 13:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Aşağıkalamış
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 13:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Aydınköy
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 13:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-Yeşilsırt
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 13:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Hisar
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-İstiklal-Kurtpınar
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Sefaalan
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 11:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Aşağıkalamış
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Eriklice
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 19:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 19:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Yulaflı
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 19:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 19:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.