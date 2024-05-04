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Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek! mask
Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!
Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

5 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Çeşmeli

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 17:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Yenice

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yukarısırt

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Aşağıkalamış

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Aydınköy

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yeşilsırt

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal-Kurtpınar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 11:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Aşağıkalamış

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Eriklice

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Yulaflı

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00

 

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04 May 2024 - 09:21 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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