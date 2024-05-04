Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu Ergene Muratlı Şarköy Hayrabolu ve Saray etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

5 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Çeşmeli

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Yenice

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yukarısırt

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Aşağıkalamış

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Aydınköy

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-Yeşilsırt

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hisar

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal-Kurtpınar

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 11:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Aşağıkalamış

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Eriklice

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Yulaflı

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 19:00