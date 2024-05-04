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Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek! mask
Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!
Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!

5 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karacaibrahim

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Nadırlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 16:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Çiftlikköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 12:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Karamusul-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 12:00

6 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Taşağıl Bucak Merkezi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 16:00

Kırklareli’nde Merkez Babaeski ve Lüleburgaz etkilenecek!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00

 

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04 May 2024 - 09:17 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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