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Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek mask
Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek
Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek

5 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Türkobası-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 16:00

Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Merkez-Mescit

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 14:00

Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek

6 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 17:00

Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Siğilli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 12:00

Edirne’de Uzunköprü Enez Merkez ve Keşan etkilenecek

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Suluca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 15:00

 

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04 May 2024 - 09:12 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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