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Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi mask
Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi
Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

4 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

“Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çimko Çimento bölgesine,

Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzeri kuzey tarafı aboneleri, Yarmakaya köyü civarı, Börgenek Köyü civarı TPAO Kayacık yolu Şambayat sahası, Güvenç Beton, Saf Beton bölgelerine,

Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Gerger İlçeye bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,

Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

Bugün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi 27154, 27179 sokaklar ile Kent Caddesine,

Bugün 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi Güney Gaz dolum tesisine,

Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi TPAO karşısı Mermerciler ile Koca Sokaklara,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Gölbaşı ilçesine bağlı Kösüklü, Kelalmaz, Söğütlü, Göçer, Çatalağaç köyleri ve Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

5 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

“Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Pınar HES bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

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04 May 2024 - 09:04 Adiyaman- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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