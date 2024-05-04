Adıyaman’da yaşayanlar dikkat! 4-5 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

4 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

“Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çimko Çimento bölgesine,

Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzeri kuzey tarafı aboneleri, Yarmakaya köyü civarı, Börgenek Köyü civarı TPAO Kayacık yolu Şambayat sahası, Güvenç Beton, Saf Beton bölgelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Gerger İlçeye bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,

Bugün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi 27154, 27179 sokaklar ile Kent Caddesine,

Bugün 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi Güney Gaz dolum tesisine,

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi TPAO karşısı Mermerciler ile Koca Sokaklara,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Gölbaşı ilçesine bağlı Kösüklü, Kelalmaz, Söğütlü, Göçer, Çatalağaç köyleri ve Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.”

5 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

“Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Pınar HES bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”