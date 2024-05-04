Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
5 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
“Yarın 08.00 ila 08.20 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Orhangazi, Çiçek, Karaelbistan, Köprübaşı, Kızılcaoba, Yeşilyurt, Taşburun, Pınarbaşı, Yunus Emre, Kümbet, Ceyhan, Cumhuriyet, Battalgazi ve Güneşli Mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 11.20 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa, Beyceğiz, Dedebaba, Yeşilyurt, Pınarbaşı, Kale, Efsus Turan, Afşinbey, Alparslan ve Çağılhan Mahallelerine,
Yarın 13.59 ila 14.19 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa, Beyceğiz, Dedebaba, Yeşilyurt, Pınarbaşı, Kale, Efsus Turan, Afşinbey, Alparslan ve Çağılhan Mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 14.20 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası, Karagöz, Pınarbaşı, Yeşilyurt, Efsusturan, Gerger, Alimpınar, Emirli, Başüstü, Gözpınarı, Ağcaşar, Yazıköy, Deveboynu, Anzorey, Esence, Ördek, Kötüre, Hüyüklü, Nadır, Soğucak, Erçene, Altaş, Yazıdere, Çağılhan, Kabaağaç, Beyceğiz, Gaziosmanpaşa, Büyüksevin, Çukurpınar, Örenderesi, Türksevin ve Binboğa Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.