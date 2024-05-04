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Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi mask
Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

5 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

“Yarın 08.00 ila 08.20 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Orhangazi, Çiçek, Karaelbistan, Köprübaşı, Kızılcaoba, Yeşilyurt, Taşburun, Pınarbaşı, Yunus Emre, Kümbet, Ceyhan, Cumhuriyet, Battalgazi ve Güneşli Mahallelerine,

Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 11.00 ila 11.20 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa, Beyceğiz, Dedebaba, Yeşilyurt, Pınarbaşı, Kale, Efsus Turan, Afşinbey, Alparslan ve Çağılhan Mahallelerine,

Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 13.59 ila 14.19 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa, Beyceğiz, Dedebaba, Yeşilyurt, Pınarbaşı, Kale, Efsus Turan, Afşinbey, Alparslan ve Çağılhan Mahallelerine,

Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 14.00 ila 14.20 saatleri arasında Elbistan/Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası, Karagöz, Pınarbaşı, Yeşilyurt, Efsusturan, Gerger, Alimpınar, Emirli, Başüstü, Gözpınarı, Ağcaşar, Yazıköy, Deveboynu, Anzorey, Esence, Ördek, Kötüre, Hüyüklü, Nadır, Soğucak, Erçene, Altaş, Yazıdere, Çağılhan, Kabaağaç, Beyceğiz, Gaziosmanpaşa, Büyüksevin, Çukurpınar, Örenderesi, Türksevin ve Binboğa Mahallelerine,

Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Maraş’ta yaşayanlar 5 Mayıs Pazar günü dikkat! 5 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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04 May 2024 - 08:52 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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