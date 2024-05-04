4 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
İbni Sina Eczanesi
Battalgazi 04223246974
Sivas Cad. Benzinlik Karşısı No: 42 Battalgazi
24 saat açık!
Şükrü Şireci Eczanesi
Battalgazi 04223221836
Atatürk ( Kışla ) Cad. No:37/a Türkiye Finans Yanı ( Defacto Üstü )
24 saat açık!
Aksu Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05064433444
Alacakapı Mah. Turgut Özal Caddesi No:24
24 saat açık!
Bulvar Eczanesi
Yeşilyurt 04225020252
Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık!
Yeşiltepe Eczanesi
Yeşilyurt 04223368214
Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı Asm Karşısı Tektud Mevkii
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.