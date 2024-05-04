04 May 2024 - 08:25- Sağlık G:

4 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

4 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

4 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

İbni Sina Eczanesi

Battalgazi 04223246974

Sivas Cad. Benzinlik Karşısı No: 42 Battalgazi

24 saat açık!

Şükrü Şireci Eczanesi

Battalgazi 04223221836

Atatürk ( Kışla ) Cad. No:37/a Türkiye Finans Yanı ( Defacto Üstü )

24 saat açık!

Aksu Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 05064433444

Alacakapı Mah. Turgut Özal Caddesi No:24

24 saat açık!

Bulvar Eczanesi

Yeşilyurt 04225020252

Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası Sağlık Ocağı Karşısı

24 saat açık!

Yeşiltepe Eczanesi

Yeşilyurt 04223368214

Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı Asm Karşısı Tektud Mevkii

24 saat açık!

 
 

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04 May 2024 - 08:25 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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