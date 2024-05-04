Malatyalılar güneşe aldanmayın! Sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Malatya'nın batı kesimleri ve Adıyaman çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ ve Bingöl'ün güney kesimleri, Tunceli’nin kuzey çevreleri ile Adıyaman ve Malatya il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya-merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli) 22 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli) 19 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 22 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 19 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 22 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 20 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 23 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı(yer yer kuvvetli ) 21 derece.