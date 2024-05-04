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Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat! mask
Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat!
Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat!
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde  elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında  Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Gedik mahallelerine,

Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat!

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Göktarla, Duranlar, Kırkpınar mahallelerine,

Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat!

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karaköy, Orduzu, Yarımcahan, Bulgurlu, Meydanbaşı, Karahan mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi’de yaşayanlar dikkat!

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04 May 2024 - 08:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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