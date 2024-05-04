6 Şubat’ta hasar alan o hastanenin akıbeti belli oldu

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, 6 Şubat depremlerinden sonra hasar gören Pütürge Devlet Hastanesi'nin yerine yeni devlet hastanesinin yapılacağını açıkladı.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden sonra hasar gören Pütürge Devlet Hastanesi, geçici faaliyet yeri olan Pütürge Halk Eğitim Müdürlüğü binasına taşınmıştı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün girişim, çalışma ve görüşmeleri neticesinde Pütürge'ye yeni Devlet Hastanesi projelendirilerek ihale aşamasına getirildi.
Şu an ihale sürecinde olan hastane yapımı hakkında paylaşım yapan Başkan Sülük,
“ Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın H. Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret ederek yeni Pütürge Devlet Hastanesi’nin ihale süreçlerinin hızlandırılması konusunda istişarelerde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımız yedinci ayın sonunda ihaleye yetiştirilmesi konusunda talimat verdi. Sayın Bakan Yardımcımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Yeni hastane projemiz Pütürge’mize hayırlı olsun”
şekilde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.