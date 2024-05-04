Kadının çantasından bir kilo metamfetamin çıktı

Malatya’da Kale yol uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının üzerinde ve çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs’ta Kale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının üzerinde ve çantasında arama yapıldı.
Uygulamada yapılan aramada kadının üzerinde ve çantasında 1 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Z.K. isimli şahıs hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.