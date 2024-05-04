- Asayiş

Kadının çantasından bir kilo metamfetamin çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Kale yol uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının üzerinde ve çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kadının çantasından bir kilo metamfetamin çıktı malatya haber mask
Kadının çantasından bir kilo metamfetamin çıktı malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Kale yol uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının üzerinde ve çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kadının çantasından bir kilo metamfetamin çıktı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs’ta Kale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının üzerinde ve çantasında arama yapıldı.

Kadının çantasından bir kilo metamfetamin çıktı

Uygulamada yapılan aramada kadının üzerinde ve çantasında 1 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Z.K. isimli şahıs hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, malatya asayiş, kale, yol uygulama noktası, yolcu otobüsü, kadın, uyuşturucu madde, Malatya il emniyet müdürlüğü, arama

04 May 2024 - 00:32 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL