Kentsel Dönüşüm Başkanı açıkladı Malatya’da kaç konutun inşaatı başladı?

Malatya’da yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu yapan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, “Bugüne kadar ihalesi yapılan, sahada inşaatları başlayan yaklaşık toplamda 30 bin 600 konutumuz var” dedi.

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Malatya ziyaretindeki programda, il genelinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Başkan Alp,

“Malatya özelinde AFAD’tan bize gelen bilgiye göre, hak sahipliği olarak 55 bin adet kentsel alanda 17 bin adet kırsalda olmak üzere toplam 72 bin hak sahibi var. 72 bin konutun üretimiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor”

dedi.

“Bugüne kadar ihalesi yapılan, sahada inşaatları başlayan yaklaşık toplamda 30 bin 600 konutumuz var” diyen Alp, şunları aktardı:

“Bizim kentsel alanda hak sahiplerine vereceğimiz konutlar şehir merkezinde rezerv alanında hak sahiplerine vereceğimiz konutlar var. İlaveten mülkiyeti hazine adına olan yerlerde yaptığımız konutlar var.

İhale aşamasında olan 27 bin konut var. Kentsel anlamda 12 bin, kırsalda 8 bin projelendirme ve yer seçimi devam eden çalışmalar var.

Toplam 8 bin 500 tane iş yeri hak sahibimiz var.”

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, mahallelerde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları da aktardı.